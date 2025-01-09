Маск раскритиковал власти Калифорнии из-за пожаров в штате

Маск оставил комментарий под постом одного из пользователей соцсети. Автор публикации заявил, что разрушительные пожары в Калифорнии стали следствием «неудачной политики» по управлению водными и лесными ресурсами губернатора штата Гэвина Ньюсома.

«Правда», — лаконично поддержал автора поста Маск.

Ранее президент США Джо Байден отменил визит в Италию, запланированный ранее, на фоне продолжающихся пожаров в Калифорнии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

