Маск раскритиковал власти Калифорнии из-за пожаров в штате

Американский миллиардер Илон Маск назвал худшим в США руководство штата Калифорния. Об этом Маск заявил в своем аккаунте в соцсети X.

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Маск оставил комментарий под постом одного из пользователей соцсети. Автор публикации заявил, что разрушительные пожары в Калифорнии стали следствием «неудачной политики» по управлению водными и лесными ресурсами губернатора штата Гэвина Ньюсома.

«Правда», — лаконично поддержал автора поста Маск.

Ранее президент США Джо Байден отменил визит в Италию, запланированный ранее, на фоне продолжающихся пожаров в Калифорнии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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