Маск прокомментировал информацию о продаже Tesla компании Apple

Маск рассказал, что глава Apple Кук в тот момент отказался от встречи. По его словам, тогда стоимость Tesla составляла 6% от нынешней.

Информация о том, что Маск и Кук обсуждали такую сделку появилась в недавно вышедшей в тираж книге. Там отмечалось, что бизнесмены не сошлись в вопросе распределения должностей.

