Маск прокомментировал информацию о продаже Tesla компании Apple
Американский бизнесмен, глава Tesla Илон Маск заявил, что разговора о продажи Tesla компании Apple не было, хотя он пытался организовать встречу с Тимом Куком по этому вопросу.
Маск рассказал, что глава Apple Кук в тот момент отказался от встречи. По его словам, тогда стоимость Tesla составляла 6% от нынешней.
Информация о том, что Маск и Кук обсуждали такую сделку появилась в недавно вышедшей в тираж книге. Там отмечалось, что бизнесмены не сошлись в вопросе распределения должностей.
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