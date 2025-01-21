Маск назвал Шольца «тупицей» в ответ на критику канцлера Германии

Предприниматель Илон Маск ответил на критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца, назвав его «тупицей». В посте на своей странице в X Маск искаженно написал фамилию Шольца, используя фразу «Shame on Oaf Schitz», что в английском языке может быть интерпретировано как оскорбление.

Этот шаг стал реакцией на заявление Шольца, который охарактеризовал Маска как угрозу демократическому развитию Европы. Канцлер выразил обеспокоенность по поводу поддержки Маском крайне правых сил в Европе.