Испанские министры решили покинуть соцсеть X после жеста Маска

Испанские министр культуры и министр по делам молодежи и детей Эрнест Уртасун и Сира Рего заявили, что приняли решение покинуть принадлежащую Илону Маску соцсеть X.

Илон Маск оправдался за «нацистское приветствие»

В качестве причины они указали напоминающий нацистское приветствие жест, который американский бизнесмен показал после инаугурации президента США Дональда Трампа.

«Соцсеть X стала рупором ультраправой олигархии, а её простирающиеся по миру щупальца способствуют разжиганию ненависти и распространению дезинформации», - написал Уртасун в своём последнем посте.

Ранее о решении покинуть соцсеть X из-за жеста Маска заявила второй вице-премьер и министр занятости Испании Йоланда Диас, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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