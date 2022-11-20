Маск назвал ловушкой опрос о возвращении аккаунта Трампа в Twitter
Опрос о том, стоит ли восстанавливать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter, был ловушкой для ботов, сообщил глава компании Илон Маск.
По его словам, опрос помог найти определенные недостатки в системе опросов соцсети. «Армии ботов и троллей могут скоро выдохнуться. Несколько интересных уроков, которые помогут в работе», – заявил бизнесмен.
Всего за 20 часов с момента публикации опрос про аккаунт Трампа успел набрать более 13 млн голосов.
Ранее Маск заявил, что в скором времени в социальной сети появится возможность писать длинные посты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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