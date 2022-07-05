Украинка Марина Вязовская получила престижную медаль Филдса

В сообщении говорится, что её наградили за работы о плотнейшей упаковке восьмимерных шаров и достижения, связанные с «экстремальными задачами и проблемами интерполяции в анализе Фурье».

В организации отметили, что 37-летняя Вязовская, работающая в Федеральной политехнической школе в Лозанне, стала первым украинским математиком, получившим медаль Филдса, и второй женщиной-математиком в мире, удостенной престижной награды.

Ранее в Санкт-Петербурге прошла церемония награждения Российской премии Людвига Нобеля, которая была возрождена в 2005 году, сообщают «Невские новости».

