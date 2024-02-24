Макрону пришлось встретиться с протестующими фермерами на сельхозвыставке

Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден встретиться с лидерами протестующих фермеров, которые смогли прорваться на сельскохозяйственную выставку, куда он прибыл 24 февраля. Сюжет об акции фермеров показало агентство CLPRESS в X (бывшем Twitter).

Протестующие фермеры попытались захватить продуктовый рынок под Парижем

Собравшиеся около экспоцентра Пор-де-Версай в Париже фермеры прорвались через строй стражей порядка. В павильонах начались потасовки с охраной. Для подавления беспорядков выехали спецнаряды полиции.

Открытие выставки отложили, президент Франции Макрон встретился с лидерами протестующих фермеров.

Ранее глава французского кабмина Габриэль Атталь заявил, что на поддержку фермеров будет выделено 150 млн евро, которые будут направлены, в том числе, на облегчение налоговой нагрузки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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