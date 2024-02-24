Макрону пришлось встретиться с протестующими фермерами на сельхозвыставке

Собравшиеся около экспоцентра Пор-де-Версай в Париже фермеры прорвались через строй стражей порядка. В павильонах начались потасовки с охраной. Для подавления беспорядков выехали спецнаряды полиции.



Открытие выставки отложили, президент Франции Макрон встретился с лидерами протестующих фермеров.

Ранее глава французского кабмина Габриэль Атталь заявил, что на поддержку фермеров будет выделено 150 млн евро, которые будут направлены, в том числе, на облегчение налоговой нагрузки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



