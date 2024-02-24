Макрону пришлось встретиться с протестующими фермерами на сельхозвыставке
Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден встретиться с лидерами протестующих фермеров, которые смогли прорваться на сельскохозяйственную выставку, куда он прибыл 24 февраля. Сюжет об акции фермеров показало агентство CLPRESS в X (бывшем Twitter).
Собравшиеся около экспоцентра Пор-де-Версай в Париже фермеры прорвались через строй стражей порядка. В павильонах начались потасовки с охраной. Для подавления беспорядков выехали спецнаряды полиции.
Открытие выставки отложили, президент Франции Макрон встретился с лидерами протестующих фермеров.
Ранее глава французского кабмина Габриэль Атталь заявил, что на поддержку фермеров будет выделено 150 млн евро, которые будут направлены, в том числе, на облегчение налоговой нагрузки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Панда Катюша получила на день рождения первую морковку в Московском зоопарке
- Скончался председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев
- Макрону пришлось встретиться с протестующими фермерами на сельхозвыставке
- Медведев: Западные санкции приняты против всего населения России
- Наблюдатели сообщили подробности о выборах в Белоруссии
- Белгородское село Козинки обстеливают ВСУ
- Костин: Обвинения США об обходе санкций беспочвенны
- Санкции на нефть: Россия по-прежнему в прибыли
- В Харькове вандалы облили краской аллею памяти погибших в ВОВ
- Экс-тренеру сборной Китая по футболу дали пожизненный срок за коррупцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru