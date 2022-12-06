Макрон призвал не разводить полемику по гарантиям безопасности для России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не стоит разводить полемику по вопросу о гарантиях безопасности для России после установления мира на Украине, передает РИА Новости.
Макрон напомнил, что с самого начала говорил о том, что в будущем предстоит решать вопросы коллективной безопасности всего региона.
Накануне французский лидер сказал, что будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии безопасности для России. При этом ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России.
У российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона сложилась определенная химия в отношениях, однако доверие было подорвано после слива разговора двух президентов, заявил ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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