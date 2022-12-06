Макрон призвал не разводить полемику по гарантиям безопасности для России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не стоит разводить полемику по вопросу о гарантиях безопасности для России после установления мира на Украине, передает РИА Новости.

Макрон напомнил, что с самого начала говорил о том, что в будущем предстоит решать вопросы коллективной безопасности всего региона.

Накануне французский лидер сказал, что будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии безопасности для России. При этом ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России.