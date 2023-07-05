Макрон допустил ограничение интернета во Франции в кризисных ситуациях

О возможности ограничить работу интернета, вплоть до его отключения на территории Франции в наиболее кризисных ситуациях рассказал президент Пятой республики Эмманюэль Макрон на встрече с мэрами городов, которые больше всего пострадали от беспорядков, начавшихся в стране 28 июня, передает телеканал BFMTV.

Во Франции задержали 3,6 тысячи человек в ходе беспорядков

По его словам, особое внимание в этом случае следует уделить социальным сетям.

«Нам, возможно, придется поставить себя в положение, чтобы регулировать их или отключать», — заявил Макрон.

Во французском парламенте возможное введение таких мер восприняли крайне негативно. Депутаты считают, что во Франции - стране прав человека и граждан не могут вводится подобные меры.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Макрон привел Францию к запуску процессов саморазрушения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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