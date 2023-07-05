Макрон допустил ограничение интернета во Франции в кризисных ситуациях
О возможности ограничить работу интернета, вплоть до его отключения на территории Франции в наиболее кризисных ситуациях рассказал президент Пятой республики Эмманюэль Макрон на встрече с мэрами городов, которые больше всего пострадали от беспорядков, начавшихся в стране 28 июня, передает телеканал BFMTV.
По его словам, особое внимание в этом случае следует уделить социальным сетям.
«Нам, возможно, придется поставить себя в положение, чтобы регулировать их или отключать», — заявил Макрон.
Во французском парламенте возможное введение таких мер восприняли крайне негативно. Депутаты считают, что во Франции - стране прав человека и граждан не могут вводится подобные меры.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Макрон привел Францию к запуску процессов саморазрушения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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