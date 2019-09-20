Лукашенко решил подписать соглашение с ЕС об упрощении визового режима

Отмечается, что решение будет опубликовано сегодня же, 20 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.

Напомним, Минск и Брюссель обсуждали тему упрощения визового режима последние несколько лет. Камнем преткновения была необходимость принять условие подписания документа о реадмиссии.

