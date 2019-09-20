Лукашенко решил подписать соглашение с ЕС об упрощении визового режима
Решение о подписании соглашений с ЕС об упрощении выдачи виз и реадмиссии (приём государством обратно своих граждан, а также иностранцев, прежде проживавших в нём, подлежащих депортации из другой страны — прим. НСН) принял президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.
Отмечается, что решение будет опубликовано сегодня же, 20 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.
Напомним, Минск и Брюссель обсуждали тему упрощения визового режима последние несколько лет. Камнем преткновения была необходимость принять условие подписания документа о реадмиссии.
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