Лукашенко рассказал, когда начнется обсуждение проекта новой Конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что заседание конституционной комиссии с его участием может состояться уже в следующий вторник, 28 сентября. Видео с его выступлением на совещании с представителями белорусского парламента опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

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По его словам, после того, как пройдет обсуждение проекта новой Конституции внутри комиссии к обсуждению приступит сам Лукашенко.

Конституционная комиссия начала работу в марте 2021 года. В августе она направила на рассмотрение президента доработанные предложения по поправкам. Референдум по новой Конституции может состояться в начале 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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