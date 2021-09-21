Лукашенко рассказал, когда начнется обсуждение проекта новой Конституции

По его словам, после того, как пройдет обсуждение проекта новой Конституции внутри комиссии к обсуждению приступит сам Лукашенко.

Конституционная комиссия начала работу в марте 2021 года. В августе она направила на рассмотрение президента доработанные предложения по поправкам. Референдум по новой Конституции может состояться в начале 2022 года.

