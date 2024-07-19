«Люди пострадают»: Названы сроки нормализации работы компаний после сбоя в Windows
Удаление лишних файлов через безопасный режим может занять слишком много времени, отметил в эфире НСН Андрей Тарасов.
Компании могут восстанавливать свою нормальную работу после сбоя, связанного с программой Falcon в Windows, до нескольких дней, допустил руководитель направления .NET в ООО «Современные Фонды Недвижимости» (Sber), преподаватель факультета программирования Университета «Синергия» Андрей Тарасов в разговоре с НСН.
Глобальный технический сбой затронул работу компаний по всему миру. Компания CrowdStrike сообщила, что сбой произошел в Windows и связан с датчиком Falcon. Причина – в неисправном обновлении этого приложения-антивируса, отвечающего за предотвращение кибератак. В частности, в США четыре авиакомпании приостановили полеты из-за проблем со связью. А международный аэропорт Берлин-Бранденбург приостановил работу из-за технических проблем. Предварительно, российские компании от сбоя не пострадали.
«Компания уже выпустила рекомендации, как «вылечить» ситуацию через безопасный режим и удаление лишних файлов, но не стоит недооценивать проблему и ее критичность. Если локально сделать это на личном ПК довольно просто, то тысячам компаний из разных отраслей, особенно без штатных сисадминов, придется несколько пострадать вплоть до нескольких дней, ожидая, когда их компьютеры заработают как прежде. Думаю, для крупных компаний это не несет особых рисков, исключая издержки за время простоя. Здесь, скорее, пострадают простые люди», - сказал Тарасов.
Он рассказал, где именно могла произойти ошибка, которая привела к глобальному сбою.
«Учитывая, что системы оказались в Boot Loop'е, то, скорее всего, ошибка закралась именно в загрузчике системы. Ошибка могла быть сколь угодно мелкой, но когда дело касается загрузчика, любое пропущенное исключение не даст системе правильно запуститься, соответственно, и поработать не получится», - указал собеседник НСН.
Тарасов также отметил, что инцидент показал важность импортозамещения для России.
«Думаю, эта ситуация лишний раз напоминает нам о важности импортозамещения как залога не только доступности софта и железа, но и прежде всего нашей безопасности. Также это указывает на важность качественной подготовки кадров, ведь в нынешней ситуации кадрового голода компании могут закрывать глаза на дыры в голове соискателей, и это еще может выйти нам всем боком, как и с данным происшествием», - резюмировал он.
Ранее генеральный директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский в разговоре с НСН отметил, что российские пользователи и компании меньше всего пострадают от глобального технического сбоя, связанного с программой Falcon в Windows, передает «Радиоточка НСН».
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