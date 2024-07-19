«Люди пострадают»: Названы сроки нормализации работы компаний после сбоя в Windows

Компании могут восстанавливать свою нормальную работу после сбоя, связанного с программой Falcon в Windows, до нескольких дней, допустил руководитель направления .NET в ООО «Современные Фонды Недвижимости» (Sber), преподаватель факультета программирования Университета «Синергия» Андрей Тарасов в разговоре с НСН.

Глобальный технический сбой затронул работу компаний по всему миру. Компания CrowdStrike сообщила, что сбой произошел в Windows и связан с датчиком Falcon. Причина – в неисправном обновлении этого приложения-антивируса, отвечающего за предотвращение кибератак. В частности, в США четыре авиакомпании приостановили полеты из-за проблем со связью. А международный аэропорт Берлин-Бранденбург приостановил работу из-за технических проблем. Предварительно, российские компании от сбоя не пострадали.