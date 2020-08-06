Владелец судна с селитрой, взорвавшей Бейрут, обращался в консульство РФ на Кипре

Гражданин России Игорь Гречушкин, которому, согласно предварительным данным, принадлежало судно, перевозившее селитру, взорвавшуюся в Бейруте, обращался в консульство России на Кипре накануне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

По его сведениям, россиянин, проживающий сейчас на острове, дозвонился до дипломатической миссии. Суть разговора источник не стал раскрывать.

Ранее в греческих СМИ появилась информация, что в рамках расследования причин взрыва в порту ливанской столицы службы безопасности Кипра разыскивают россиянина, у которого, предположительно, конфисковали судно и сдетонировавший груз селитры. Вместе с тем, полиция Кипра не подтверждает сообщения о розыске.

Ранее стало известно, что конфискованную селитру перевозило судно под флагом Молдавии, оно шло из Грузии в Мозамбик. Сухогруз в порту Бейрута был арестован ливанскими властями за долги владельца – Игоря Гречушкина. После этого 2700 тонн селитры перегрузил на склад.

По последним данным в результате взрыва погибли не менее 135 человек, около 5 тысяч получили ранения, много пропавших без вести. 300 тысяч человек лишились крова.

