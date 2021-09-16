Литва построила на границе с Белоруссией 25-километровый барьер из колючей проволоки
Литва установила на границе с Белоруссией 25-километровый барьер из колючей проволоки, об этом местному каналу LRT сообщила министр внутренних дел республики Агне Билотайте. В будущем этот барьер может быть продлен до 100 километров, заметила в свою очередь премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
По ее словам, нынешнее заграждение установлено в том месте, откуда чаще всего с территории Белоруссии переходят мигранты. Сообщается, что литовские власти уже задержали около полутора тысяч мигрантов, в том числе граждан Ирака, Конго, Камеруна и других стран.
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