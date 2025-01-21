Лидер партии «Патриоты» призвал Францию покинуть ВОЗ по примеру США
21 января 202515:47
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал в своем аккаунте в соцсети X власти Франции последовать примеру США и покинуть Всемирную организацию здравоохранения.
Филиппо отметил, что в противном случае Франции придется платить ВОЗ вдвое больше, чтобы компенсировать долю США.
По мнению лидера «Патриотов», ВОЗ — бесполезная и чересчур дорогостоящая организация.
Ранее Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru