Лидер партии «Патриоты» призвал Францию покинуть ВОЗ по примеру США

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал в своем аккаунте в соцсети X власти Франции последовать примеру США и покинуть Всемирную организацию здравоохранения.

Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ

Филиппо отметил, что в противном случае Франции придется платить ВОЗ вдвое больше, чтобы компенсировать долю США.

По мнению лидера «Патриотов», ВОЗ — бесполезная и чересчур дорогостоящая организация.

Ранее Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СШАФранцияВОЗ

Горячие новости

Все новости

партнеры