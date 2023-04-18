Леонардо Ди Каприо и Ирину Шейк заметили вместе

Известного американского актера Леонардо Ди Каприо заметили в одной компании с российской супермоделью и актрисой Ириной Шейк, сообщает Page Six.

Драматург не согласился с низким рейтингом нового фильма с Ди Каприо

Их видели на мероприятии в рамках фестиваля «Коачелла».

Ранее Шейк встречалась с актером Брэдли Купером. У них общая дочь — шестилетняя Лея. Пара прекратила отношения в 2019 году.

Напомним, фильмы с Леонардо Ди Каприо имеют самые высокие оценки на «Кинопоиске».

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ФОТО: flickr/Disney | ABC Television Group
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