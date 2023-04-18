Леонардо Ди Каприо и Ирину Шейк заметили вместе
18 апреля 202306:02
Известного американского актера Леонардо Ди Каприо заметили в одной компании с российской супермоделью и актрисой Ириной Шейк, сообщает Page Six.
Их видели на мероприятии в рамках фестиваля «Коачелла».
Ранее Шейк встречалась с актером Брэдли Купером. У них общая дочь — шестилетняя Лея. Пара прекратила отношения в 2019 году.
Напомним, фильмы с Леонардо Ди Каприо имеют самые высокие оценки на «Кинопоиске».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru