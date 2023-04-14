La Repubblica: CША предупреждали Италию о возможном побеге Артёма Усса
США предупреждали итальянские власти о том, что сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём может сбежать из-под домашнего ареста, сообщает La Repubblica со ссылкой на материалы расследования.
Как пишет издание, первое предупреждение от американского прокурора, который указал на «высокий риск побега», итальянская сторона получила сразу после задержания россиянина. После того, как Усса-младшего перевели под домашний арест, посольство США предупредило минюст Италии.
Отмечается, что итальянские правоохранители «знали, кто такой Усс и осозновали опасность побега», однако проигнорировали призывы американской стороны.
Ранее глава Минюста Италии Карло Нордио поручил провести проверку в отношении судей суда в Милане, которые вели дело Усса-младшего, сбежавшего из-под домашнего ареста, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru