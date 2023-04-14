La Repubblica: CША предупреждали Италию о возможном побеге Артёма Усса

США предупреждали итальянские власти о том, что сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артём может сбежать из-под домашнего ареста, сообщает La Repubblica со ссылкой на материалы расследования.

Итальянские следователи описали схему побега Усса-младшего из страны

Как пишет издание, первое предупреждение от американского прокурора, который указал на «высокий риск побега», итальянская сторона получила сразу после задержания россиянина. После того, как Усса-младшего перевели под домашний арест, посольство США предупредило минюст Италии.

Отмечается, что итальянские правоохранители «знали, кто такой Усс и осозновали опасность побега», однако проигнорировали призывы американской стороны.

Ранее глава Минюста Италии Карло Нордио поручил провести проверку в отношении судей суда в Милане, которые вели дело Усса-младшего, сбежавшего из-под домашнего ареста, сообщает RT.

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