La Repubblica: CША предупреждали Италию о возможном побеге Артёма Усса

Как пишет издание, первое предупреждение от американского прокурора, который указал на «высокий риск побега», итальянская сторона получила сразу после задержания россиянина. После того, как Усса-младшего перевели под домашний арест, посольство США предупредило минюст Италии.

Отмечается, что итальянские правоохранители «знали, кто такой Усс и осозновали опасность побега», однако проигнорировали призывы американской стороны.

Ранее глава Минюста Италии Карло Нордио поручил провести проверку в отношении судей суда в Милане, которые вели дело Усса-младшего, сбежавшего из-под домашнего ареста, сообщает RT.