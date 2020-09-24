Кремль отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию

В Кремле отреагировали на выдвижение Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, «если решение будет принято – прекрасно, если нет – ничего страшного», пишет РИА Новости.

Напомним, ранее в четверг, 24 сентября, стало известно, что глава государства выдвинут на Нобелевскую премию мира. Заявку на номинацию президента РФ направил российский писатель Сергей Комков, отмечает RT.