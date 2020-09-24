Кремль отреагировал на выдвижение Путина на Нобелевскую премию
В Кремле отреагировали на выдвижение Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, «если решение будет принято – прекрасно, если нет – ничего страшного», пишет РИА Новости.
Напомним, ранее в четверг, 24 сентября, стало известно, что глава государства выдвинут на Нобелевскую премию мира. Заявку на номинацию президента РФ направил российский писатель Сергей Комков, отмечает RT.
Ранее ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули на Нобелевскую премию мира оппозиционера Алексея Навального. В свою очередь, бывший глава Европейского Совета Дональд Туск выдвинул на эту награду бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея. А депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде считает, что Нобелевской премии мира в 2020 году достоин президент США Дональд Трамп, сообщает РЕН ТВ.
Между тем, Нобелевский комитет отменил традиционную церемонию вручения премий в Стокгольме из-за пандемии коронавируса, сообщается в пресс-релизе организации. Лауреатам вручат дипломы и медали в режиме онлайн. Церемония пройдет 10 декабря.
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