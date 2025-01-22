СМИ: Газ для Приднестровья могут поставить через Турцию
Российский газ могут начать поставлять в Приднестровье через Турцию, ожидается, что поставки начнутся с 1 февраля. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как пишет издание со ссылкой на данные платформы RBP, кипрская компания Ozbor Enterprises забронировала участок газопровода «Турецкий поток» до точки «Странджа-2» на турецко-болгарской границе. Его мощность составляет почти 3,1 млн кубометров в сутки. Участок зарезервировали с февраля на месяц, прогнозируемые объемы поставок фактически совпадают с потребностями Приднестровья в газе.
По данным источников «Коммерсанта», прорабатываются различные варианты поставок газа в регион из России. Приоритетный вариант — по трубе через Турцию. Собеседники издания оценивают объем помощи в рамках гуманитарных поставок топлива в $160 млн.
Ранее власти Приднестровья согласились на доставку газа в регион через компанию «Молдовагаз» и гарантировали оплату, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru