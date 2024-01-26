Короля Великобритании Карла III опять госпитализировали

Как отмечается, это связано с прохождением плановых процедур в связи с увеличенной простатой короля.

В сообщении также говорится, что Карл III благодарен всем тем, кто посылает ему добрые пожелания.

«Он также рад тому, что освещаемые в СМИ данные о его диагнозе оказывают позитивное влияние на осведомленность общества в вопросах здравоохранения», - добавили в Букингемском дворце.

Ранее стало известно, что король Великобритании Карл III временно не будет исполнять публичные обязанности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

