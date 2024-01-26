Короля Великобритании Карла III опять госпитализировали

Британский монарх Карл III вновь госпитализирован, сообщает Букингемский дворец.

Daily Mail: на коронации Карла III заметили смерть с косой

Как отмечается, это связано с прохождением плановых процедур в связи с увеличенной простатой короля.

В сообщении также говорится, что Карл III благодарен всем тем, кто посылает ему добрые пожелания.

«Он также рад тому, что освещаемые в СМИ данные о его диагнозе оказывают позитивное влияние на осведомленность общества в вопросах здравоохранения», - добавили в Букингемском дворце.

Ранее стало известно, что король Великобритании Карл III временно не будет исполнять публичные обязанности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:БольницаГоспитализацияМонархияВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры