Таинственное фото рэпера Тупака появилось в Сети спустя 23 года после гибели

В Сети опубликована таинственная фотография мужчины, который может оказаться рэпером Тупаком Шакуром (2PAC), сообщает The Sun со ссылкой на экспертов-криминалистов.

Снимок, выполненный мобильным телефоном, разместил неизвестный житель Южной Африки. Эксперты считают, что мужчина на фото напоминает хип-хоп исполнителя, который, предположительно, погиб в 1996 году в результате перестрелки в Лас-Вегасе.

Прийти к окончательному выводу по поводу портрета предполагаемого 48-летнего рэпера криминалисты не могут из-за качества фото. Изображение сделано в темноте, лицо плохо различимо.

Напомним, после перестрелки в 1996 году во многих СМИ появились версии о том, что Тупаку удалось выжить.

