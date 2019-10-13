Таинственное фото рэпера Тупака появилось в Сети спустя 23 года после гибели
В Сети опубликована таинственная фотография мужчины, который может оказаться рэпером Тупаком Шакуром (2PAC), сообщает The Sun со ссылкой на экспертов-криминалистов.
Снимок, выполненный мобильным телефоном, разместил неизвестный житель Южной Африки. Эксперты считают, что мужчина на фото напоминает хип-хоп исполнителя, который, предположительно, погиб в 1996 году в результате перестрелки в Лас-Вегасе.
Прийти к окончательному выводу по поводу портрета предполагаемого 48-летнего рэпера криминалисты не могут из-за качества фото. Изображение сделано в темноте, лицо плохо различимо.
Напомним, после перестрелки в 1996 году во многих СМИ появились версии о том, что Тупаку удалось выжить.
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