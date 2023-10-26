Коломойский передал свои права на медиахолдинг «1+1» трудовому коллективу
Украинский олигарх Игорь Коломойский (внесён в РФ в реестр террористов и экстремистов), арестованный по обвинению в мошенничестве, на пять лет передал свои корпоративные права на медиахолдинг «1+1», сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в качестве представителя в интересах компании будет действовать гендиректор Ярослав Пахольчук. Он сможет принимать любые решения, за исключением получения дивидендов, а также отчуждения или обременения корпоративных прав, принадлежащих Коломойскому, который остался конечным владельцем медиахолдинга.
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Коломойского в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путём. Суд арестовал олигарха на два месяца. Бизнесмену предоставили возможность внести залог в размере 3,9 млрд гривен.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) наложило временный запрет на активы Коломойского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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