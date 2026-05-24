Китай запустил корабль «Шэньчжоу-23» с 3 космонавтами к станции «Тяньгун»
В воскресенье 24 мая Китай успешно осуществил запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-23» с тремя космонавтами на борту. Корабль отправился к китайской орбитальной станции «Тяньгун».
Пуск состоялся в 23:08 по пекинскому времени (18:08 мск) с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны. Трансляцию запуска вела Центральная телевизионная компания Китая.
Экипаж возглавил 39-летний Чжу Янчжу - первый в истории китайской космонавтики бортинженер, назначенный командиром корабля. Для него это уже вторая космическая миссия. В 2023 году он провёл пять месяцев на станции в составе экипажа «Шэньчжоу-16». В экипаж также вошли пилот Чжан Чжиюань и специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин, которая стала первой представительницей четвёртого отряда космонавтов КНР, отправленной на «Тяньгун».
Ожидается, что один из членов экипажа «Шэньчжоу-23» проведёт на станции эксперимент по годичному пребыванию. В настоящее время стандартная продолжительность миссий на «Тяньгун» составляет около шести месяцев.
В данный момент на орбитальной станции находится экипаж «Шэньчжоу-21», который прибыл туда 1 ноября 2025 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
