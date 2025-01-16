Китай заинтересовался покупкой заводов Volkswagen в Германии

По информации источника, знакомого с позицией китайского правительства, покупка таких заводов позволит Китаю усилить влияние в немецкой автомобильной промышленности. Такой шаг может стать одной из самых политически чувствительных китайских инвестиций на данный момент.

На сегодняшний день Volkswagen столкнулся с глобальным экономическим спадом, который ударил по спросу на автомобили. Из-за необходимости сокращения издержек концерн рассматривает возможность продажи своих заводов в Оснабрюке и Дрездене.

Ранее Volkswagen по итогам переговоров с крупнейшим профсоюзом Германии IG Metall принял решение не сокращать сотрудников и зарплаты, напоминает RT.

