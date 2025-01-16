Китай заинтересовался покупкой заводов Volkswagen в Германии
Китайские чиновники и автопроизводители следят за закрытием немецких заводов, особенно предприятий немецкого автоконцерна Volkswagen, сообщает агентство Reuters.
По информации источника, знакомого с позицией китайского правительства, покупка таких заводов позволит Китаю усилить влияние в немецкой автомобильной промышленности. Такой шаг может стать одной из самых политически чувствительных китайских инвестиций на данный момент.
На сегодняшний день Volkswagen столкнулся с глобальным экономическим спадом, который ударил по спросу на автомобили. Из-за необходимости сокращения издержек концерн рассматривает возможность продажи своих заводов в Оснабрюке и Дрездене.
Ранее Volkswagen по итогам переговоров с крупнейшим профсоюзом Германии IG Metall принял решение не сокращать сотрудников и зарплаты, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru