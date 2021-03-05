Китай увеличит оборонный бюджет до 209 млрд долларов в 2021 году

Власти Китая планируют в этом году увеличить оборонные расходы на 6,8%, до 1,356 трлн юаней (209 млрд долларов). Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на доклад о работе правительства КНР.

Отмечается, что расходы на обеспечение общественной безопасности увеличится на 0,7% и составят 28,5 млрд долларов.