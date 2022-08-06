Китай направил на учения к Тайваню 20 самолетов
КНР направила в сторону Тайваня 20 самолетов в рамках военных учений, начавшихся в регионе. Об этом сообщают западные СМИ в субботу.
Отмечается, что 14 самолетов преодолели разделительную линию между зонами контроля Пекина и Тайбэя в Тайваньском проливе. Тайвань направил свои истребители для предупреждения Китая о недопустимости приближения к острову.
Также сообщается об активности 14 китайских кораблей вблизи берегов Тайваня, сообщает оборонное ведомство страны.
Ранее власти Тайваня в ответ на учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) организовали морское и воздушное патрулирование и развернули сухопутные системы ПВО.
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