Киев допустил срыв договоренностей «нормандского саммита»
Процесс урегулирования конфликта в Донбассе не будет быстрым, а в настоящий момент сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей «нормандского саммита». Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Он подчеркнул, что нарушение принятых 9 декабря в Париже решений может произойти на любом этапе. Также Загороднюк отметил, что Украина на переговорах «нормандской четверки» дала понять всему миру, что собирается бороться за возвращение «своих территорий», в том числе на дипломатическом фронте.
В свою очередь, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» сдвинула с мёртвой точки процесс по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Напомним, саммит «нормандской четверки» прошел в Париже накануне, 9 декабря. На его полях произошла первая личная встреча президентов России и Украины. В частности, Владимир Зеленский признал, что ему было «сложно договариваться», поскольку российский лидер детально разбирал каждый обсуждаемый вопрос. Глава украинского государства также отметил, что они с Путиным разные люди, однако подчеркнул, что почувствовал, что его визави шел на уступки.
«Условным счетом после встречи лидеров "нормандской четверки" в Париже стала "ничья"», - резюмировал Владимир Зеленский.
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