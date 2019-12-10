Киев допустил срыв договоренностей «нормандского саммита»

Процесс урегулирования конфликта в Донбассе не будет быстрым, а в настоящий момент сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей «нормандского саммита». Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Он подчеркнул, что нарушение принятых 9 декабря в Париже решений может произойти на любом этапе. Также Загороднюк отметил, что Украина на переговорах «нормандской четверки» дала понять всему миру, что собирается бороться за возвращение «своих территорий», в том числе на дипломатическом фронте.