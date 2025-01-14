Кейт Миддлтон объявила о ремиссии после лечения от рака

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что находится в состоянии ремиссии после лечения от онкологического заболевания. Она поблагодарила врачей Королевской больницы Марсдена за поддержку в течение последнего года.

В настоящее время принцесса продолжает работать в качестве сопредседателя благотворительного фонда при больнице, поддерживая исследования и улучшение качества медицинских услуг для онкобольных.

Кейт Миддлтон заявила о завершении курса лечения от рака

Кейт также поделилась, что сосредоточена на восстановлении и настроена с оптимизмом на будущее, ожидая насыщенный и полноценный год.

В январе 2024 года стало известно о госпитализации Миддлтон для проведения плановой операции, после которой был выявлен рак. Принцесса прошла курс химиотерапии, и в марте она официально сообщила о диагнозе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // selenaxxxx w
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