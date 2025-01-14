Кейт Миддлтон объявила о ремиссии после лечения от рака

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что находится в состоянии ремиссии после лечения от онкологического заболевания. Она поблагодарила врачей Королевской больницы Марсдена за поддержку в течение последнего года.

В настоящее время принцесса продолжает работать в качестве сопредседателя благотворительного фонда при больнице, поддерживая исследования и улучшение качества медицинских услуг для онкобольных.