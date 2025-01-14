Кейт Миддлтон объявила о ремиссии после лечения от рака
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила, что находится в состоянии ремиссии после лечения от онкологического заболевания. Она поблагодарила врачей Королевской больницы Марсдена за поддержку в течение последнего года.
В настоящее время принцесса продолжает работать в качестве сопредседателя благотворительного фонда при больнице, поддерживая исследования и улучшение качества медицинских услуг для онкобольных.
Кейт также поделилась, что сосредоточена на восстановлении и настроена с оптимизмом на будущее, ожидая насыщенный и полноценный год.
В январе 2024 года стало известно о госпитализации Миддлтон для проведения плановой операции, после которой был выявлен рак. Принцесса прошла курс химиотерапии, и в марте она официально сообщила о диагнозе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кейт Миддлтон объявила о ремиссии после лечения от рака
- Полиция Киева установила новых участников роликов с флагом и песней «Я русский»
- Хегсет: Трамп хочет завершить конфликт на Украине на выгодных для Киева условиях
- В Тбилиси проходят очередные антиправительственные протесты
- США и Армения подписали соглашение о развитии стратегического партнерства
- Человек погиб в ДТП с участием двух автобусов и трех легковых автомобилей в Солнечногорске
- Опрос показал, что елку сразу после январских каникул убирают только 40% россиян
- СМИ: ЕС может ввести эмбарго на российский алюминий в рамках новых санкций
- Депутат Свинцов предположил, что Google может вернуться в Россию при Трампе
- МЧС: Откачка мазута с танкера начнется после его закрепления в Черном море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru