Кандидат на пост еврокомиссара по обороне призвал ЕС готовиться к войне с РФ

Бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, который претендует на должность первого в истории еврокомиссара по обороне, заявил о необходимости наращивания военного потенциала Евросоюза в свете возможной конфронтации с Россией, сообщает Bloomberg.

По его словам, такая конфронтация может произойти «через шесть-восемь лет». Он подчеркнул, что ЕС должен увеличить военное производство и пополнить запасы оружия и боеприпасов. Кубилюс также предложил создать обязательные запасы боеприпасов для стран ЕС.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее утверждала, что для укрепления обороны ЕС в ближайшие годы потребуется инвестировать €500 млрд, чтобы компенсировать сокращение военных расходов после окончания холодной войны. Она также поручила Кубилюсу разработать оборонную стратегию в течение 100 дней после его назначения, которая должна включать создание «небесного щита» и системы киберзащиты для ЕС.

Российские власти в свою очередь заявили о том, что собираются вступать в конфликт с НАТО. Однако президент Владимир Путин предупреждал, что возможность использования западного оружия для ударов по России со стороны Украины приведет к вовлечению НАТО, США и европейских стран в конфликт, что потребует ответных мер, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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