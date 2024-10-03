Кандидат на пост еврокомиссара по обороне призвал ЕС готовиться к войне с РФ

Бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, который претендует на должность первого в истории еврокомиссара по обороне, заявил о необходимости наращивания военного потенциала Евросоюза в свете возможной конфронтации с Россией, сообщает Bloomberg.

По его словам, такая конфронтация может произойти «через шесть-восемь лет». Он подчеркнул, что ЕС должен увеличить военное производство и пополнить запасы оружия и боеприпасов. Кубилюс также предложил создать обязательные запасы боеприпасов для стран ЕС.