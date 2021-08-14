Канада выразила готовность принять 20 тысяч афганских беженцев
Власти Канады намерены принять 20 тысяч граждан Афганистана из уязвимых групп населения. Об этом сообщает пресс-служба министерства страны по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства.
Как отметили в ведомстве, на фоне наступления боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) жизни граждан Афганистана находятся под угрозой.
«Для помощи в условиях нарастающего гуманитарного кризиса министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Марко Мендичино, министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан и министр иностранных дел Марк Гарно объявили сегодня, что Канада примет 20 тыс. афганцев, которым угрожает "Талибан"», — сообщает министерство.
Кроме того, Канада запустит специальные программы помощи уже прибывшим беженцам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru