Канада выразила готовность принять 20 тысяч афганских беженцев

Власти Канады намерены принять 20 тысяч граждан Афганистана из уязвимых групп населения. Об этом сообщает пресс-служба министерства страны по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства.

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Как отметили в ведомстве, на фоне наступления боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) жизни граждан Афганистана находятся под угрозой.

«Для помощи в условиях нарастающего гуманитарного кризиса министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Марко Мендичино, министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан и министр иностранных дел Марк Гарно объявили сегодня, что Канада примет 20 тыс. афганцев, которым угрожает "Талибан"», — сообщает министерство.

Кроме того, Канада запустит специальные программы помощи уже прибывшим беженцам.

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