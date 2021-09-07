Канада открыла границы для полностью вакцинированных иностранцев
Власти Канады открыли границы страны для иностранных туристов, полностью привитых от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадское министерство иностранных дел.
Для въезда в Канаду необходимо не менее чем за пару недель до посещения страны полностью пройти курс вакцинации от COVID-19, при этом учитываются только прививки препаратами Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson. Детям до 12 лет вакцинация не нужна.
Иностранным туристам понадобится также отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за трое суток до приезда. Кроме того, на таможне любого иностранного гражданина могут направить на экспресс-тестирование, отмечает телеканал «360».
Вакцинированных туристов освободили от прохождения двухнедельного карантина, при этом ограничение действует для непривитых граждан Канады.
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