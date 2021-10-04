Кабмин Японии ушел в отставку
4 октября 202105:38
Правительство Японии, которое возглавлял премьер-министр Ёсихидэ Суги, 4 октября в полном составе ушло в отставку, передает агентство Kyodo.
Парламент выберет нового главу кабмина, который заново сформирует правительство.
Как сообщалось, бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида избран новым председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и займет пост премьер-министра страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru