Фумио Кисида станет новым премьер-министром Японии

Бывший министр иностранных дел Японии Фумио Кисида избран новым председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и займет пост премьер-министра страны, передает ТАСС.

По итогам голосования во втором туре Кисида набрал 257 из 427 голосов. За пост главы ДЛП боролся также министр по делам административной реформы Таро Коно, отмечает RT.

Ожидается, что кандидатуру нового премьера утвердят на сессии парламента 4 октября.

Выборы председателя правящей партии прошли в связи с истечением полномочий нынешнего премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги. При этом сам Суга отказался от участия в предвыборной гонке, заявив, что до ухода в отставку намерен заниматься борьбой с коронавирусом.

