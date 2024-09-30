Израильская армия закрыла три района на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о закрытии трех районов на севере страны, находящихся на границе с Ливаном, сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ. Речь идет о районах Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади, где вход запрещен.

На прошлой неделе начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви анонсировал проведение «упреждающей наступательной операции» против Ливана под названием «Стрелы Севера».

СМИ: Израиль может начать наземную операцию в Ливане в течение нескольких часов

Позднее появились сообщения о том, что израильская армия может уже осуществлять «маломасштабные перемещения» на границе. Несмотря на то что решение о начале наземной операции еще не окончательное, армия заявляла о готовности к этому шагу.

The Washington Post писала, что Израиль уведомил США о намерении в ближайшее время начать ограниченную наземную операцию в Ливане, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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