Израильская армия закрыла три района на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о закрытии трех районов на севере страны, находящихся на границе с Ливаном, сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ. Речь идет о районах Метула, Мисгав-Ам и Кфар-Гилади, где вход запрещен.

На прошлой неделе начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви анонсировал проведение «упреждающей наступательной операции» против Ливана под названием «Стрелы Севера».