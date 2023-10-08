Армия обороны Израиля уничтожила более 400 бойцов ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 400 боевиков палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил телеканал i24 со ссылкой на представителя армейского командования Израиля.
По его данным, десятки боевиков попали в плен. Столкновения продолжаются в районе Кфар-Аза, уточнил источник.
Из-за обострения в Израиле пострадало более 1,8 тысячи человек. Погибли около 300.
Утром 7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль и нанесли по его городам массированный ракетный удар. Министр обороны страны Йоав Галант объявил о начале операции «Железные мечи», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru