Израиль начал переброску войск к границе после серии взрывов в Ливане

Накануне в Ливане произошла серия взрывов, когда пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы», начали массово взрываться. Погибли 12 человек, пострадали более 4 тыс. Около 500 членов группировки потеряли зрение. «Хезболла» пообещала, что Израиль ответит за эту атаку.

Сегодня в Ливане взрывная волна распространилась на другие электронные устройства. Взрывались рации, скутеры и автомобили с новейшей электроникой. Пострадали также ноутбуки и радиоприемники, передает «Радиоточка НСН».