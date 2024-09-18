Израиль начал переброску войск к границе после серии взрывов в Ливане
Израильская армия (ЦАХАЛ) решила перебросить 98-ю дивизию с бойцами-коммандос и десантниками с сектора Газа на границу с Ливаном, сообщает Haaretz.
Это связано с недавними взрывами пейджеров в Ливане, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации. До этого в Газе находились три израильские дивизии, включая 98-ю.
Накануне в Ливане произошла серия взрывов, когда пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы», начали массово взрываться. Погибли 12 человек, пострадали более 4 тыс. Около 500 членов группировки потеряли зрение. «Хезболла» пообещала, что Израиль ответит за эту атаку.
Сегодня в Ливане взрывная волна распространилась на другие электронные устройства. Взрывались рации, скутеры и автомобили с новейшей электроникой. Пострадали также ноутбуки и радиоприемники, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль начал переброску войск к границе после серии взрывов в Ливане
- ВСУ атаковали машину скорой помощи в Харьковской области
- Три спектакля поборются за победу в главной номинации премии «Звезда театрала»
- В ООН назвали взрывы техники в Ливане нарушением международного права
- Экс-первый зампред правительства Подмосковья обжаловал свой арест
- Путин обсудил с президентом Бразилии российскую позицию по Украине
- Эрнст: поклонники Кологривого увидят его в непривычной роли
- «Парад глупости»: Израиль отверг резолюцию ГА ООН, требующую покинуть Палестину
- Ватикан выразил благодарность России за освобождение украинских священников
- ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть территории Палестины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru