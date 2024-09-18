Израиль начал переброску войск к границе после серии взрывов в Ливане

Израильская армия (ЦАХАЛ) решила перебросить 98-ю дивизию с бойцами-коммандос и десантниками с сектора Газа на границу с Ливаном, сообщает Haaretz.

Это связано с недавними взрывами пейджеров в Ливане, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации. До этого в Газе находились три израильские дивизии, включая 98-ю.

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Накануне в Ливане произошла серия взрывов, когда пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы», начали массово взрываться. Погибли 12 человек, пострадали более 4 тыс. Около 500 членов группировки потеряли зрение. «Хезболла» пообещала, что Израиль ответит за эту атаку.

Сегодня в Ливане взрывная волна распространилась на другие электронные устройства. Взрывались рации, скутеры и автомобили с новейшей электроникой. Пострадали также ноутбуки и радиоприемники, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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