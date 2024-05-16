Избранный президент Словакии рассказал о состоянии премьера Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был на волосок от смерти. Как пишет ТАСС, об этом заявил избранный президент республики Петер Пеллегрини.

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После посещения больницы города Банска-Бистрица он указал, что состояние политика, на которого было совершено покушение, остаётся очень тяжёлым.

«Мне было разрешено поговорить с ним лишь несколько минут», - заключил Пеллегрини.

Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что покушение на премьер-министра Роберта Фицо было спланировано заранее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Премьер-министрПокушениеСловакия

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