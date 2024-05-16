Избранный президент Словакии рассказал о состоянии премьера Фицо
16 мая 202416:42
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был на волосок от смерти. Как пишет ТАСС, об этом заявил избранный президент республики Петер Пеллегрини.
После посещения больницы города Банска-Бистрица он указал, что состояние политика, на которого было совершено покушение, остаётся очень тяжёлым.
«Мне было разрешено поговорить с ним лишь несколько минут», - заключил Пеллегрини.
Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что покушение на премьер-министра Роберта Фицо было спланировано заранее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru