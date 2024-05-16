Избранный президент Словакии рассказал о состоянии премьера Фицо

После посещения больницы города Банска-Бистрица он указал, что состояние политика, на которого было совершено покушение, остаётся очень тяжёлым.

«Мне было разрешено поговорить с ним лишь несколько минут», - заключил Пеллегрини.

Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что покушение на премьер-министра Роберта Фицо было спланировано заранее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».