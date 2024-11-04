Истребитель МиГ-29 разбился в Индии

Индийский истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового учебного полёта. Об этом сообщает пресс-служба ВВС Индии.

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье

В сообщении говорится, что инцидент произошёл около Агры. В качестве причины крушения была названа «системная неисправность», однако окончательную версию озвучат после расследования.

«Пилот маневрировал, чтобы не нанести ущерба жизни или имуществу на земле, после чего благополучно катапультировался», - указали в ведомстве.

Ранее в Пакистане рядом с нефтяной вышкой в провинции Хайбер-Пахтунхва потерпел крушение вертолёт Ми-8 с российским экипажем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
ТЕГИ:ИстребителиКрушениеИндияМиг-29

Горячие новости

Все новости

партнеры