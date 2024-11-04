Истребитель МиГ-29 разбился в Индии
Индийский истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время планового учебного полёта. Об этом сообщает пресс-служба ВВС Индии.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл около Агры. В качестве причины крушения была названа «системная неисправность», однако окончательную версию озвучат после расследования.
«Пилот маневрировал, чтобы не нанести ущерба жизни или имуществу на земле, после чего благополучно катапультировался», - указали в ведомстве.
Ранее в Пакистане рядом с нефтяной вышкой в провинции Хайбер-Пахтунхва потерпел крушение вертолёт Ми-8 с российским экипажем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru