Иран введет ответные санкции против европейских стран

Как отметил Канаани, Тегеран применял и продолжит использовать превентивные меры, основанные на законном праве государства, «учитывая неконструктивные действия ряда стран, а также Европейского союза».

«Сегодня в этих же рамках мы объявим список новых санкций против некоторых учреждений, связанных с Европейским Союзом и официальными лицами ЕС, а также санкции против ряда учреждений и государственных лиц Великобритании», — указал представитель МИД.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует расширить санкции против Ирана из-за подавления протестов в стране и якобы военной помощи России.

