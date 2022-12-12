Иран введет ответные санкции против европейских стран

Иран в понедельник введет санкции против ряда европейских государств в ответ на ограничения, анонсированные Евросоюзом. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани, передает агентство Fars.

В ЕС анонсировали «очень жесткие санкции» против Ирана

Как отметил Канаани, Тегеран применял и продолжит использовать превентивные меры, основанные на законном праве государства, «учитывая неконструктивные действия ряда стран, а также Европейского союза».

«Сегодня в этих же рамках мы объявим список новых санкций против некоторых учреждений, связанных с Европейским Союзом и официальными лицами ЕС, а также санкции против ряда учреждений и государственных лиц Великобритании», — указал представитель МИД.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует расширить санкции против Ирана из-за подавления протестов в стране и якобы военной помощи России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкцииИран
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