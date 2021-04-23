Иностранных туристов пустят в Болгарию с 1 мая
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов заявил, что иностранным туристам для въезда в страну потребуется один из трёх медицинских документов, сообщает ТАСС.
о его словам, на границе путешественникам нужно будет предъявить сертификат о вакцинации против коронавируса, либо отрицательный ПЦР или определенного вида антигенный тест, либо справку о перенесённом за последние полгода заболевании и положительный ПЦР-тест.
Ангелов добавил, что доступ в Болгарию для иностранных туристов будет открыт с 1 мая.
Ранее президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом, сообщает Ura.ru. В канцелярии египетского главы уточнили, что речь идёт о курортах Хургада и Шарм-эш-Шейх.
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