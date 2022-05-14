Индия запретила экспорт пшеницы
Индия запретила экспорт пшеницы, сообщает Главное управление внешней торговли Министерства торговли и промышленности страны.
«Такое решение принято в рамках мер по контролю за ростом внутренних цен <...>, учитывая внезапный всплеск мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами», — цитирует заявление ведомства ТАСС.
При этом индийские власти разрешили поставки зерновой культуры, по которым до 13 мая были выпущены безотзывные аккредитивные письма. Также допускается экспорт пшеницы с санкции правительства Индии по просьбе властей других государств для удовлетворения потребностей стран.
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