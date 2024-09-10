Индия создаст киберспецназ для борьбы с преступностью в Сети
Индия в ближайшие пять лет намерена обучить и подготовить киберспецназ для борьбы с киберпреступностью. Об этом заявил министр внутренних дел страны Амит Шах в ходе выступления в центре координации борьбы с киберпреступностью.
Как отметил Шах, кибербезопасность — неотъемлемая часть нацбезопасности.
«Мы должны обеспечить кибербезопасность, поскольку без этого прогресс страны невозможен», — подчеркнул министр.
По его словам, власти планируют подготовить 5 тысяч киберспецназовцев. Кроме того, Шах указал, что преступность в Сети «не имеет границ», и важно, чтобы все заинтересованные стороны объединились в борьбе с угрозой.
Между тем СМИ сообщили, что Евросоюз, Япония и Южная Корея заключат оборонное соглашение, в рамках которого будут сотрудничать в том числе в сфере кибербезопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru