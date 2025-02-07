Илон Маск признался в любви к Трампу
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о своей любви к президенту США Дональду Трампу. В посте на своей странице в X бизнесмен отметил, что любит Трампа «настолько сильно, насколько гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину».
Маск является одним из крупнейших доноров кампании Трампа, пожертвовав около $75 млн. Помимо этого, он не раз поддерживал политика на митингах и, по данным Reuters, получил значительное влияние для своего бизнеса.
В 2024 году, после выборов, Маск арендовал коттедж Banyan в Мар-а-Лаго, что позволяло ему тесно общаться с Трампом, включая посещения во время ужинов с другими влиятельными личностями, такими как основатель Amazon Джефф Безос.
После того как Трамп снова стал президентом, Маск возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE), обещая помочь в сокращении федеральной бюрократии. В конце 2024 года The Washington Post охарактеризовала Маска как «теневого президента», а в феврале 2025 года Time поместил его на обложку, изображая в кресле президента США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru