Илон Маск признался в любви к Трампу

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о своей любви к президенту США Дональду Трампу. В посте на своей странице в X бизнесмен отметил, что любит Трампа «настолько сильно, насколько гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину».

Маск является одним из крупнейших доноров кампании Трампа, пожертвовав около $75 млн. Помимо этого, он не раз поддерживал политика на митингах и, по данным Reuters, получил значительное влияние для своего бизнеса.