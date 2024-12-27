Йеменские хуситы заявили об атаке аэропорта Тель-Авива баллистической ракетой
Повстанцы-хуситы из Йемена заявили, что атаковали аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой «Палестина-2». Их воззвание распространил телеканал Al Masirah.
Как утверждается в видеообращении, боеприпас точно поразил цель, а воздушная гавань столицы Израиля приостановила работу. В то же время, в Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) заявили о перехвате единственной ракеты, запущенной с территории Йемена, еще до подлета к границе.
По данным The Times of Israel, инцидент имел место ночью, аэропорт приостанавливал работу на 30 минут. Хуситы также утверждают, что атаковали «важный объект» в Яффе и судно Santa Ursula в Аравийском море.
Ракета, запущенная хуситами 21 декабря, взорвалась в одном из парков Тель-Авива, тогда были ранены около 20 человек, еще столько же пострадали, когда спешили в укрытия.
ЦАХАЛ 26 декабря заявила, что в ответ на атаки со стороны хуситов поразила их военную инфраструктуру на западном побережье и в центральной части Йемена. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», взрывы, в частности, раздались в аэропорту Саны, на двух электростанциях, в трёх портах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Читатели выбрали актера Эйдельштейна российским Гарри Поттером
- Президент Германии распустил Бундестаг
- Режиссер Дени Вильнёв запретил на съемочной площадке пользоваться смартфонами
- В Оренбурге загорелась кровля фондохранилища Музея истории
- Песков не ответил на призывы из Баку извиниться за катастрофу самолета под Актау
- Минобороны РФ: ВС РФ освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР
- СКР возбудил уголовное дело в отношении американского наемника
- Уфа стала «Столицей детского туризма» 2025 года
- Пресс-секретарь Назарбаева опроверг слухи о смерти жены политика
- Центробанк изменит механизм расчета официальных курсов валют к рублю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru