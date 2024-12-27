Йеменские хуситы заявили об атаке аэропорта Тель-Авива баллистической ракетой

Повстанцы-хуситы из Йемена заявили, что атаковали аэропорт Бен Гурион в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой «Палестина-2». Их воззвание распространил телеканал Al Masirah.

Как утверждается в видеообращении, боеприпас точно поразил цель, а воздушная гавань столицы Израиля приостановила работу. В то же время, в Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) заявили о перехвате единственной ракеты, запущенной с территории Йемена, еще до подлета к границе.

По данным The Times of Israel, инцидент имел место ночью, аэропорт приостанавливал работу на 30 минут. Хуситы также утверждают, что атаковали «важный объект» в Яффе и судно Santa Ursula в Аравийском море.

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Ракета, запущенная хуситами 21 декабря, взорвалась в одном из парков Тель-Авива, тогда были ранены около 20 человек, еще столько же пострадали, когда спешили в укрытия.

ЦАХАЛ 26 декабря заявила, что в ответ на атаки со стороны хуситов поразила их военную инфраструктуру на западном побережье и в центральной части Йемена. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», взрывы, в частности, раздались в аэропорту Саны, на двух электростанциях, в трёх портах.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Татаровский
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