Йеменские хуситы атаковали торговые суда в Красном и Аравийском морях

«Силы йеменских хуситов провели три операции против судов Cordelia Moon в Красном море и Marathpolis в Аравийском море», — отметило агентство



Известно, что хуситы использовали не менее восьми ракет при атаке на судно в Красном море.



Ранее сообщалось, что не менее четырех человек погибли, 29 пострадали из-за израильских ударов по Йемену, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

