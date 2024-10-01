Йеменские хуситы атаковали торговые суда в Красном и Аравийском морях

Йеменские хуситы атаковали торговые суда в Красном и Аравийском морях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военного представителя группировки.

Президент Ирана опроверг передачу гиперзвукового оружия йеменским хуситам
«Силы йеменских хуситов провели три операции против судов Cordelia Moon в Красном море и Marathpolis в Аравийском море», — отметило агентство

Известно, что хуситы использовали не менее восьми ракет при атаке на судно в Красном море.

Ранее сообщалось, что не менее четырех человек погибли, 29 пострадали из-за израильских ударов по Йемену, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TASS / EPA
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