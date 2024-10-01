Йеменские хуситы атаковали торговые суда в Красном и Аравийском морях
1 октября 202419:06
Йеменские хуситы атаковали торговые суда в Красном и Аравийском морях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военного представителя группировки.
«Силы йеменских хуситов провели три операции против судов Cordelia Moon в Красном море и Marathpolis в Аравийском море», — отметило агентство
Известно, что хуситы использовали не менее восьми ракет при атаке на судно в Красном море.
Ранее сообщалось, что не менее четырех человек погибли, 29 пострадали из-за израильских ударов по Йемену, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru