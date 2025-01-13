Хуситы нанесли удар по объекту в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой

По его словам, целью удара стала критически важная цель в районе Яффо, который контролируется Израилем. Сариа подчеркнул, что операция достигла своей цели.

Хуситы неоднократно сообщали об атаке целей на территории Израиля с помощью гиперзвуковых ракет. Израиль в ответ атакует йеменскую территорию, передает «Радиоточка НСН».

