Хуситы нанесли удар по объекту в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой
Представитель йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что вооруженные силы Йемена провели успешную атаку на израильский объект в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2».
Заявление было сделано в эфире телеканала Al Masirah, который находится под контролем хуситов.
По его словам, целью удара стала критически важная цель в районе Яффо, который контролируется Израилем. Сариа подчеркнул, что операция достигла своей цели.
Хуситы неоднократно сообщали об атаке целей на территории Израиля с помощью гиперзвуковых ракет. Израиль в ответ атакует йеменскую территорию, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуситы нанесли удар по объекту в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой
- Рютте: Россия тратит на оборону эффективнее, чем страны НАТО
- Росавиация заявила о достаточном числе рейсов между Россией и Китаем
- Премьер Гренландии заявил о признании глобальной роли России
- СМИ: Средства ПВО уничтожили несколько целей на фоне ракетной опасности над Брянском
- Украинские пограничники открыли предупредительный огонь по группе нарушителей
- Трошечкин: Российский футбол «разбанят» не раньше 2026-2027 годов
- МИД назвал фейком письмо министру иностранных дел Азербайджана от имени Лаврова
- Погодные аномалии поставили Россию под угрозу неурожая
- «ВкусВилл» приостановил продажи кейс-торта «ДэнБош» из-за инцидента со «стеклом»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru