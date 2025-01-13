Хуситы нанесли удар по объекту в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой

Представитель йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что вооруженные силы Йемена провели успешную атаку на израильский объект в Тель-Авиве с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2».

Заявление было сделано в эфире телеканала Al Masirah, который находится под контролем хуситов.

Хуситы заявили о второй ракетной атаке за неделю по аэропорту Тель-Авива

По его словам, целью удара стала критически важная цель в районе Яффо, который контролируется Израилем. Сариа подчеркнул, что операция достигла своей цели.

Хуситы неоднократно сообщали об атаке целей на территории Израиля с помощью гиперзвуковых ракет. Израиль в ответ атакует йеменскую территорию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / TASS
ТЕГИ:Гиперзвуковое ОружиеИзраильЙемен

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