Huawei презентовала первый в мире трехсекционный складной смартфон

Длина Huawei Mate XT составляет 156,7 мм, ширина одной секции - 73,5 мм. В сложенном состоянии диагональ экрана равна 6,4 дюйма, а в полностью разложенном - 10,2 дюйма. Ширина при этом увеличивается до 219 мм, благодаря чему он является самым большим складным экраном в мире.

Huawei Mate XT работает на базе HarmonyOS 4.2, питает смартфон аккумулятор на 5600 мАч. В оснащение входят камеры на 12 и 50 Мп. Есть 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Стоимость базовой версии Huawei Mate XT с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти составляет 2820 долларов. Топовая версия с 1 ТБ памяти обойдётся минимум в 3390 долларов. Отмечается, что компания уже получила почти четыре млн предзаказов.

Ранее Компания Apple представила смартфон iPhone 16 с новой сенсорной кнопкой сбоку для быстрого доступа, сообщает RT.

