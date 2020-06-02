Хоккеист Овечкин обратился к американцам в связи с массовыми беспорядками

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к американцам в связи с массовыми беспорядками, начавшимися после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

«Покойся с миром, Джордж Флойд. Грустно наблюдать происходящее вокруг. Нам очень важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим, нужно уметь слушать и меняться», — написал хоккеист в своем Twitter, передает RT.

Массовые протесты начались после убийства Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе, сообщает Ura.ru. После четверых офицеров, которые участвовали в задержании афроамериканца, уволили из органов. Полицейский Дерек Шовин был арестован, ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Однако это не остановило массовые протесты. Беспорядки перекинулись и на другие города страны.

Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов в эфире НСН объяснил, почему в США не справляются с массовыми беспорядками. Он объяснил частые беспорядки образом жизни американцев и нерасторопностью властей. Экс-министр также отметил вклад в это дело свободной продажи оружия в стране.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СшаБеспорядкиАлександр Овечкин
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