Хоккеист Овечкин обратился к американцам в связи с массовыми беспорядками

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к американцам в связи с массовыми беспорядками, начавшимися после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

«Покойся с миром, Джордж Флойд. Грустно наблюдать происходящее вокруг. Нам очень важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим, нужно уметь слушать и меняться», — написал хоккеист в своем Twitter, передает RT.