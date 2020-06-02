Хоккеист Овечкин обратился к американцам в связи с массовыми беспорядками
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к американцам в связи с массовыми беспорядками, начавшимися после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
«Покойся с миром, Джордж Флойд. Грустно наблюдать происходящее вокруг. Нам очень важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим, нужно уметь слушать и меняться», — написал хоккеист в своем Twitter, передает RT.
RIP George Floyd 💔so sad to see what happening everywhere and DC!! it is so important for us to respect and love each other no matter what we look like!!!! We need listen and do change...pls stay safe....take care each other and family 🙏🙏🙏— Alex Ovechkin (@ovi8) June 2, 2020
Массовые протесты начались после убийства Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе, сообщает Ura.ru. После четверых офицеров, которые участвовали в задержании афроамериканца, уволили из органов. Полицейский Дерек Шовин был арестован, ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Однако это не остановило массовые протесты. Беспорядки перекинулись и на другие города страны.
Бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов в эфире НСН объяснил, почему в США не справляются с массовыми беспорядками. Он объяснил частые беспорядки образом жизни американцев и нерасторопностью властей. Экс-министр также отметил вклад в это дело свободной продажи оружия в стране.
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