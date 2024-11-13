Гутерреш назвал климатические катаклизмы обычным явлением
Климатические катаклизмы стали обычным явлением, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш вовремя выступления на конференции организации по изменению климата в Баку. По его словам, это показал 2024 год, а 2025-й и вовсе может стать самым жарким в истории человечества.
Гутерреш сказал, что в некоторых странах установились температуры, которые выходят за пределы человеческой выносливости. Во всем мире происходят рекордные дожди и ураганы, пожары и засуха.
Генсек отметил, что ООН занимается разработкой пакета решений по борьбе с экстремальной жарой.
Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в том числе премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что за последние 25 лет число опасных погодных явлений в России выросло в два раза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru