Гутерреш назвал климатические катаклизмы обычным явлением

Климатические катаклизмы стали обычным явлением, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш вовремя выступления на конференции организации по изменению климата в Баку. По его словам, это показал 2024 год, а 2025-й и вовсе может стать самым жарким в истории человечества.

Гутерреш сказал, что в некоторых странах установились температуры, которые выходят за пределы человеческой выносливости. Во всем мире происходят рекордные дожди и ураганы, пожары и засуха.

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Генсек отметил, что ООН занимается разработкой пакета решений по борьбе с экстремальной жарой.

Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств, в том числе премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее заявил, что за последние 25 лет число опасных погодных явлений в России выросло в два раза.



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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:Глобальное ПотеплениеКлиматООН

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