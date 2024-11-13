Гутерреш назвал климатические катаклизмы обычным явлением

Климатические катаклизмы стали обычным явлением, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш вовремя выступления на конференции организации по изменению климата в Баку. По его словам, это показал 2024 год, а 2025-й и вовсе может стать самым жарким в истории человечества.

Гутерреш сказал, что в некоторых странах установились температуры, которые выходят за пределы человеческой выносливости. Во всем мире происходят рекордные дожди и ураганы, пожары и засуха.