Греция отказалась передавать Украине российские системы ПВО
Греция не будет передавать Украине системы противовоздушной обороны российского производства, заявил министр обороны страны Никос Дендиас в интервью газете Political.
По его словам, речи о выводе зенитно-ракетных комплексов «ТОР-М1», «Оса-АКМ» и «С-300» из системы противовоздушной обороны страны не идет. Дендиас подчеркнул, что это вопрос национальных интересов Греции.
Также глава оборонного ведомства исключил отправку греческих военных на территорию Украины.
В середине марта власти Греции анонсировали отправку крупной партии боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо прочего, в транш войдет две тысячи ракет Zuni и 70 самоходных гаубиц М114А1, передает «Радиоточка НСН».
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